Российский журналист: Ротенберг — человек, решивший, что он тренер

Журналист Алексей Андронов в своем Telegram-канале отреагировал на уход Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА, заявив, что не считает его тренером.

«Что тут, в принципе, можно сказать? Ротенберг — не тренер. Он человек, решивший, что он тренер. Решить можете и вы, и я. Но есть Его Величество результат. Или его нет», — написал Андронов.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

30 мая в СКА признали работу Ротенберга неудовлетворительной после заседания совета директоров клуба. Также по итогам мероприятия cовет директоров в полном составе и операционный менеджмент сложили полномочия «с немедленным эффектом».

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что повлияло на увольнение Ротенберга из СКА.