СКА уволил главного тренера команды Ротенберга

СКА объявил об увольнении Ротенберга с поста тренера клуба

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об увольнении Романа Ротенберга с поста тренера клуба, сообщает пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

«При этом Совет директоров отметил большой вклад, который внес Р. Б. Ротенберг за годы работы в системе ХК СКА в развитие команды и детско-юношеского хоккея», — говорится в сообщении.

В сообщении указывется, что Ротенберг уволен в связи с недостижением командой спортивных результатов

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

30 мая в СКА признали работу Ротенберга неудовлетворительной после заседания совета директоров клуба. Также по итогам мероприятия cовет директоров в полном составе и операционный менеджмент сложили полномочия «с немедленным эффектом».

Ранее были названы клубы, которые хотят подписать Ротенберга после увольнения из СКА.