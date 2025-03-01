«Гавр» без Кузяева одержал неожиданную победу в чемпионате Франции

«Гавр» обыграл «Ланс» в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Встреча, проходившая на стадионе «Боллар-Делелис», завершилась победой гостей со счетом 4:3. В первом тайме команды отличились по два раза, также обменялись мячами в начале второй половины, а победный гол для «Гавра» забил египтянин Ахмед Хаcсан с 11-метровой отметки на 90+1-й минуте.

В заявку на эту встречу не попал российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев. Ранее он пропустил восемь встреч из-за травмы лодыжки. В этом году Кузяев выходил на поле один раз — в матче против «Марселя» (1:5) 5 января футболист был заменен на 53-й минуте.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян может перейти в английский клуб.