«Как тогда брякнул стулом, так и здесь — языком»: российский тренер о словах Кокорина об РПЛ

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев раскритиковал слова футболиста Александра Кокорина про уровень Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Честно: даже женский футбол сейчас интересным стал. А слова Кокорина вряд ли связаны с какой-то его обидой. Видимо, как тогда брякнул стулом, так и здесь — языком», — сказал Ташуев.

До сезона-2024/25 петербургский «Зенит» выиграл национальное первенство шесть раз подряд.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее воспитанник петербургского «Зенита» покинул клуб.