Воспитанник «Зенита» покинул клуб

Пресс-служба петербургского «Зенита» в своем Telegram-канале объявила о том, что воспитанник клуба Дмитрий Чистяков покинул клуб.

«Зенит» благодарит Чистякова за преданность», — говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чистяков провел шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

До сезона-2024/25 петербургский клуб выиграл национальное первенство шесть раз подряд.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее была названа причина, по которой «Зенит» не выиграл РПЛ.