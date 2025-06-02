Стало известно, кого СКА может назначить вместо уволенного Ротенберга

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов претендует на пост главного тренера СКА вместо Романа Ротенберга. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Дарья Тубольцева.

«Мне назвали две фамилии потенциально нового главного тренера. Один никогда главным не работал, другой — Игорь Ларионов. Посмотрим», — отметила она.

Ларионов до этого работал в нижегородском «Торпедо». За три года он трижды выводил клуб в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако дальше четвертьфинала «Торпедо» не прошло ни разу.

Об увольнении Ротенберга из СКА 2 июня сообщил «Матч ТВ».

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

30 мая в СКА признали работу Ротенберга неудовлетворительной после заседания совета директоров клуба. Также по итогам мероприятия cовет директоров в полном составе и операционный менеджмент сложили полномочия «с немедленным эффектом».

Ранее были названы клубы, которые хотят подписать Ротенберга после увольнения из СКА.