«Игра забывается, результат остается»: экс-игрок ЦСКА о Кубке России

бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов оценил победу армейской команды над «Ростовом» в суперфинале Кубка России и заявил, что много после этого матча говорить не нужно. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Надо сказать словами Валерия Георгиевича Газзаева, что хорошая или плохая игра забывается, а результат остается. Еще его слова – что хороших команд, хороших тренеров и хороших футболистов достаточно много, а чемпионов – единицы. Так и здесь, только речь о победителях Кубка», — заявил он.

Суперфинал Кубка России состоялся 1 июня. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

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