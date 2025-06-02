Макрон пожал руку голкиперу «ПСЖ» Сафонову после победы в Лиге чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову во время торжественного приема команды, посвященного победе парижан в футбольной Лиге чемпионов. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон принял футболистов и тренерский штаб «ПСЖ» 1 мая в Елисейском дворце в Париже. Французский глава пожал руку всем присутствующим, включая Сафонова. Соответствующее видео опубликовано на странице президента в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В финальной встрече парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Сафонов, который перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года, был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Ранее во Франции оценили вклад Сафонова в победу в ЛЧ.