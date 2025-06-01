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«Увидели сильнейшего Доннарумму»: во Франции оценили вклад Сафонова в победу в ЛЧ

Во Франции заявили, что голкипер «ПСЖ» Сафонов повлиял на итальянца Доннарумму
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Angelika Warmuth/Reuters

Французский журналист L'Equipe из Парижа и обозреватель «ПСЖ» Жозе Барросо заявил, что основной голкипер парижской команды Джанлуиджи Доннарумма показал свой максимум благодаря конкуренции с россиянином Матвеем Сафоновым. Его слова приводит Sport24.

«И часть его прогресса — это результат конкуренции с Матвеем. Возможно, благодаря Матвею мы увидели самого сильного Доннарумму в истории. Но основной вклад, конечно, от самого итальянца, от команды и от Луиса Энрике. А конкуренция с Матвеем помогла итальянцу понять: нужно работать еще усерднее и быть лучше», — заявил он.

31 мая «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0, ворота французской команды защищал Доннарумма. Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно.

Ранее Сафонов объяснил, как получил синяк под глазом после победы в Лиге чемпионов.

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