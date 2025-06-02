Акинфеева проверили на допинг после победы ЦСКА в Кубке России

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прошел допинг-контроль после матча суперфинала Кубка России по футболу против «Ростова». Об этом сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

«С самым титулованным. Пока все празднуют, готовится к допинг-контролю. Слепой жребий не помиловал капитана, так что пока никакого шампанского», — написал Брейдо, прикрепив совместные фотографии с Акинфеевым.

Матч за суперфинал Кубка России состоялся 1 мая. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Акинфеев вышел в стартовом составе команды и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности в серии 11-метровых ударов.

Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее тренер ЦСКА Марко Николич произнес тост после победы в Кубке России.