«И за это я пью»: тренер ЦСКА произнес тост после победы в Кубке России

Тренер ЦСКА Николич: устраивает только чемпионство в следующем году

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы команды в суперфинале Кубка России над «Ростовом» произнес тост в раздевалке, заявив о своей цели на следующий сезон. Видеозаписью поделилась пресс-служба армейского клуба.

«У меня уже две бронзы, серебро и два кубка. Устраивает только чемпионство в следующем году, и за это я пью сейчас», — сказал Николич в раздевалке, выпив из кубка.

Матч за суперфинал Кубка России состоялся 1 мая. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее футболист ЦСКА рассказал, сможет ли клуб бороться за победу в РПЛ.