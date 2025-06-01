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Футболист ЦСКА рассказал, сможет ли клуб бороться за победу в РПЛ

Футболист ЦСКА Пьянич заявил, что клуб сможет бороться за победу в РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что команда способна бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«У нашего клуба хороший состав, чтобы бороться в следующем сезоне», — сказал Пьянич.

1 июня ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Ростов». Основное время Суперфинала Кубка России завершилось со счетом 0:0. При этом на 9-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в сетку ворот «Ростова», но гол после шестиминутного просмотра повтора арбитрами был отменен из-за офсайда у Мойзеса. В серии пенальти армейцы оказались точнее — 4:3. В составе красно-синих не реализовал попытку Игорь Дивеев, а у «Ростова» не забили Хорен Байрамян и Алексей Сутормин. Байрамян попал в штангу, а удар Сутормина парировал Акинфеев, и этот сейв оказался для ЦСКА победным. Армейцы в девятый раз завоевали Кубок страны.

В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА занял третьем место. Чемпионом стал «Краснодар».

Ранее прошедший сезон назвали добротным для «Ростова».

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