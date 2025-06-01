Прошедший сезон назвали добротным для «Ростова»

Завершившийся сезон в российском футболе был добротным для «Ростова», но при этом нельзя говорить, что команда чего-то добилась. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин.

«Сказать, что «Ростов» чего-то добился, нельзя. Восьмое место было ожидаемо и предсказуемо, исходя из состава, финансовых сложностей, тяжелых переездов. Наверное, «Ростов» находится там, где заслужил. Повлиял ли уход с тренерского поста Валерия Карпина? В какой-то степени, возможно, было бы лучше, если бы он мотивировал команду. Но весь штаб остался, тренировочный процесс выдерживался в том же ключе. Поэтому кардинальных изменений не было.

В целом — добротный, хороший сезон. Наверное, дальше будет сложнее: мы читаем, что много ребят может уйти, команда поменяется очень сильно», — считает Балахнин.

Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» завершил на восьмом месте в турнирной таблице. В Кубке России донская команда добралась до Суперфинала, где в серии пенальти уступила ЦСКА – 0:0 (3:4).

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