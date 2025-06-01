Экс-вратарь ЦСКА признался, что восхищается Акинфеевым

Бывший вратарь московского ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков признался, что восхищается голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым. Об этом он заявил «Газете.Ru» после победы армейцев над «Ростовом» в Суперфинале Кубка России.

«Такие матчи играются только на результат. И те, и другие, играли на победу, потому что это финал — никуда не денешься. Концовка осталась за ЦСКА благодаря Игорю Акинфееву — конечно, он красавец, я им восхищаюсь. ЦСКА бился и довел до логического конца матч. Хотя игра была практически без моментов — только в концовке Кисляк попал в сетку с внешней стороны. Так что я очень доволен победой армейцев и очень доволен Акинфеевым», — сказал Новиков.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. При этом на 9-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отправил мяч в сетку ворот «Ростова», но гол после шестиминутного просмотра повтора арбитрами был отменен из-за офсайда у Мойзеса. В серии пенальти армейцы оказались точнее — 4:3. В составе красно-синих не реализовал попытку Игорь Дивеев, а у «Ростова» не забили Хорен Байрамян и Алексей Сутормин. Байрамян попал в штангу, а удар Сутормина парировал Акинфеев, и этот сейв оказался для ЦСКА победным. Армейцы в девятый раз завоевали Кубок страны.

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