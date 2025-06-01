Российский журналист заявил, что слова Карпина вызывают у него недоумение

Журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина за его слова о том, что главное для тренера не титулы, передает «Чемпионат».

«Когда Карпин говорит, что главное не титулы, это вызывает недоумение. А что тогда? Где логика? Тем самым он принижает победу Мусаева. Почему Луис Энрике сейчас лучший? Потому что он выиграл Лигу чемпионов», — сказал Орлов.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

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