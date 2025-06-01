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Знаменитый итальянский вратарь рассказал об интересе европейских клубов к Акинфееву

Экс-голкипер Кудичини: отлично знаю Акинфеева, удивлен, что он еще играет
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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый итальянский голкипер Карло Кудичини, во время профессиональной карьеры выступавший за английские «Челси» и «Тоттенхэм», высказался об Игоре Акинфееве, заявив, что голкипер московского ЦСКА мог уехать в Европу, где к нему был большой интерес.

«Конечно, я знаю Акинфеева! Я был удивлен, когда узнал, что он все еще продолжает карьеру и играет за ЦСКА. Мне рассказали, что он сейчас один из лучших вратарей российской лиги — это просто вау! Когда мы в последний раз пересекались, наверное, это был тот сезон, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, он был очень молод», — цитирует Кудичини Legalbet.

Итальянец рассказал, что точно знает о большом интересе к Акинфееву со стороны европейских клубов в 2000-е годы. При этом Кудичини подчеркнул, что для вратаря играть в близком к 40 годам возрасте – вполне нормальная история, напомнив, что сам продолжал карьеру как раз до этих лет.

Игорь Акинфеев является рекордсменом Российской премьер-лиги среди всех игроков, проведя 590 матчей в турнире. За ЦСКА он сыграл 789 встреч, а всего за карьеру провел 900 игр, 111 раз выйдя на поле в футболке сборной России.

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