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Экс-игрок «Зенита» назвал ударом для команды упущенное чемпионство

Экс-игрок Деменко: упущенное чемпионство — удар для «Зенита»
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Максим Богодвид/РИА Новости

Петербургский «Зенит» ждут серьезные изменения после того, как команда в год столетия упустила победы в чемпионате и в Кубке России. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист сине-бело-голубых Максим Деменко.

«Для «Зенита» в столетие клуба не выиграть Кубок и чемпионат — конечно, удар. Уже идут разговоры и о том, что в правлении что-то меняется. Естественно, будут изменения в команде. Может, будут выкупать футболистов, которые играют в России, и давать им лучшие условия — «Зенит» себе может это позволить. Может, обратят внимание на латиноамериканский рынок. В любом случае, команда будет перестраиваться», — считает Деменко.

«Зенит» завершил минувший розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) на втором месте. В 30-м туре петербуржцы разгромили «Ахмат» 3:0, но в параллельном матче с таким же счетом «Краснодар» обыграл «Динамо», обошел «Зенит» на один балл и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул. В Кубке сине-бело-голубые остановились в шаге от Суперфинала, уступив в серии пенальти московскому ЦСКА.

Ранее экс-футболист «Спартака» заявил, что «Зениту» надо было где-то оступиться.

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