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Экс-футболист «Спартака»: «Зениту» надо было где-то оступиться

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: «Зениту» надо было оступиться
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер волгоградского «Ротора», бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что уход Клаудиньо ослабил петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

«Уход Клаудиньо ослабил «Зенит». Новые ребята все же по уровню ниже. Все это внесло свои коррективы. Надо было где-то оступиться, чтобы у ребят поднялась мотивация», — сказал Бояринцев.

До сезона-2024/25 петербургский клуб выиграл национальное первенство шесть раз подряд.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее воспитанник «Зенита» покинул клуб.

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