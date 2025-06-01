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Экс-игрок «Болоньи» объяснил, почему «Интер» провалил финал ЛЧ

Экс-игрок Колыванов: «Интер» выбрал неправильную тактику на финал ЛЧ
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Peter Cziborra/Reuters

Миланский «Интер» избрал неправильную тактику на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА против французского «Пари Сен-Жермен». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов, в Италии выступавший за «Болонью» и «Фоджу».

Эксперт указал, что «Интер» является возрастной командой, которая в финале не смогла сыграть в позиционный футбол. Он сравнил этот матч с полуфинальным противостоянием с «Барселоной», где миланцы действовали аккуратно и ловили соперника на контратаках. А молодой состав «ПСЖ» перебегал миланских ветеранов, констатировал Колыванов.

«Наверное, никто не ожидал такого разгромного счета, но «Интер» не в лучшей физической форме. Они и Кубок проиграли, и чемпионат потеряли, и теперь — Лигу чемпионов. А «ПСЖ» очень легко прошел сезон. Наверное, тактически «Интеру» можно было сыграть иначе. Против «Барсы» они старались играть аккуратно и ловили на контратаках. Здесь, наверное, не ждали, что с «ПСЖ» с первых минут включит такой высокий прессинг и давление», — заключил специалист.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов разгромил «Интер» со счетом 5:0, один из мячей забил бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Ранее Колыванов заявил, что Сафонов угадал с командой.

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