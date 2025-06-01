На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок сборной России: Сафонов угадал с командой

Экс-игрок Колыванов заявил, что вратарь «ПСЖ» Сафонов угадал с командой
close
соцсети

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов угадал с командой. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов, поздравив Сафонова с победой в Лиге чемпионов.

«Вратарю всегда сложнее себя проявить. Есть Доннарумма — один из лучших вратарей современности, и конкуренцию с ним на данный момент Сафонов не выдерживает. Его изначально брали вторым вратарем. Но он сыграл какие-то матчи, заслужил это, показывал себя и пытался проявить себя с лучшей стороны. Первый год во Франции и сразу четыре трофея — угадал с командой, поздравляю его. Тем более, россиянин выиграл Лигу чемпионов — кто до него был? Аленичев. Добровольский побеждал с «Марселем», но он тогда практически не выходил на поле. Так что от души поздравляю Сафонова. К тому же, еще и «Краснодар» выиграл чемпионат России — так что Матвею можно и пятый трофей приписать в скобочках», — сказал Колыванов.

В текущем сезоне Сафонов стал победителем четырех турниров. Победа в Лиге чемпионов добавилась к успехам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции. В решающем матче главного европейского клубного турнира российский вратарь остался на скамейке запасных. В финале «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее во Франции оценили вклад Сафонова в победу в ЛЧ.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами