Экс-игрок сборной России: Сафонов угадал с командой

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов угадал с командой. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов, поздравив Сафонова с победой в Лиге чемпионов.

«Вратарю всегда сложнее себя проявить. Есть Доннарумма — один из лучших вратарей современности, и конкуренцию с ним на данный момент Сафонов не выдерживает. Его изначально брали вторым вратарем. Но он сыграл какие-то матчи, заслужил это, показывал себя и пытался проявить себя с лучшей стороны. Первый год во Франции и сразу четыре трофея — угадал с командой, поздравляю его. Тем более, россиянин выиграл Лигу чемпионов — кто до него был? Аленичев. Добровольский побеждал с «Марселем», но он тогда практически не выходил на поле. Так что от души поздравляю Сафонова. К тому же, еще и «Краснодар» выиграл чемпионат России — так что Матвею можно и пятый трофей приписать в скобочках», — сказал Колыванов.

В текущем сезоне Сафонов стал победителем четырех турниров. Победа в Лиге чемпионов добавилась к успехам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции. В решающем матче главного европейского клубного турнира российский вратарь остался на скамейке запасных. В финале «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее во Франции оценили вклад Сафонова в победу в ЛЧ.