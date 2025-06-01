Два человека погибли во время празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Два человека погибли при праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ, более 400 — задержаны

Массовые беспорядки начались по всей Франции после победы парижского «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Об этом пишет издание Le Parisien со ссылкой на RTL.

По информации источника, в результате инцидентов два человека погибли, еще 192 человека получили ранения. Также в СМИ указано, что сотрудники правопорядка задержали более 400 человек. Люди были задержаны в основном за вандализм, грабежи и нарушение общественного порядка.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

В скором времени после матча парижская полиция задержала 68 футбольных фанатов за участие в беспорядках. Агрессивные болельщики пытались перекрыть парижскую кольцевую автодорогу. По словам главы МВД Франции Брюно Ретайо, что он отдал распоряжение правоохранителям «действовать жестко».

Ранее стало известно, сколько «ПСЖ» получит за победу в Лиге чемпионов.