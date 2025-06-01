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«Марионетка США»: американский боец с гражданством РФ раскритиковал главу МОК

Экс-боец Монсон: Ковентри ничего не изменит в МОК, потому что она марионетка США
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Бывший боец ММА Джефф Монсон, сменивший гражданство США на российское, выразил уверенность, что новый президент Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри ничего не поменяет в отношении международной организации к российским спортсменам. Его слова приводит РИА Новости.

«Новый президент МОК ничего не собирается предпринимать. Они всего лишь марионетки Соединенных Штатов. Марионетки, потому что США контролируют МОК деньгами и поддержкой. Они наказывают спортсменов, которые вообще не имеют отношения к политике. Это позор», — заявил он.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост 23 июня. Предполагается, что именно при ней МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее Томасу Баху надели на голову подгузник.

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