Томасу Баху надели на голову подгузник

Главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в ресторане надели на голову подгузник, сообщает Mash со ссылкой на украинские СМИ.

Некоторые СМИ утверждают, что подгузник был использованным.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост 23 июня. Предполагается, что именно при ней МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее министр спорта России назвал безобразным поведение МОК.