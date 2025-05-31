Экс-футболист ЦСКА назвал фаворита Суперфинала Кубка России с «Ростовом»

Бывший футболист Владимир Пономарев заявил, что считает московский ЦСКА фаворитом Суперфинала Кубка России с «Ростовом», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я бы дал 80% на то, что победит ЦСКА, и 20% отвел бы на успех ростовчан. Оборона у «Ростова» не очень хорошая, а у «армейцев» впереди крепкие ребята», — сказал Пономарев.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Второе место занял петербургский «Зенит», отстав от «Краснодара» на одно очко.

Ранее Игорь Акинфеев ответил на вопрос о наставлениях молодым игрокам перед Суперфиналом Кубка России.