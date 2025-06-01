«Сорвал голос»: Сафонов о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Сафонов о победе в Лиге чемпионов: сорвал голос, на всех орал

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в интервью Okko назвал невероятными ощущения после победы парижской команды в финале Лиги чемпионов.

«Сорвал голос, на всех орал от счастья. Борьба была, это был нервный матч, просто мы использовали свои моменты, достаточно рано забили первый гол, второй. Думаю, сопернику пришлось раскрыться немножко, из-за этого поменялась игра, и мы видели не ту игру, которую они показывали на протяжении сезона», — заявил он.

В финальной встрече парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Ранее российский журналист пожаловался на Сафонова.