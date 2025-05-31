«Ахмат» остался в РПЛ

«Ахмат» обыграл «Урал» и остался в РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» во втором стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась с результатом 2:0. Грозненский клуб открыл счет в матче, отличился Георгий Мелкадзе на 52-й минуте, реализовав пенальти. На 93-й минуте Даниил Зорин установил окончательный счет на табло.

Таким образом, со счетом 3:2 в двухматчевом противостоянии победу одержали грозненцы, которые получили место в РПЛ.

«Ахмат» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял 14-е место, набрав 25 баллов за 30 туров. Екатеринбургский клуб оказался на четвертой позиции в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды оказалось 59 баллов после 34 туров.

При этом занявший третье место в Первой лиге «Черноморец» не получил лицензию, дающую право на игру в РПЛ, соответственно, в стыковых матчах также сыграет «Сочи». Команда встретится с «Пари Нижним Новгородом», который занял 13-е место в РПЛ. Первый матч команды проведут 28 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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