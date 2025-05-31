Опубликованы составы «ПСЖ» и «Интера» на финал Лиги чемпионов

Стали известны составы «ПСЖ» и «Интера» на финал Лиги чемпионов в Мюнхене

Стали известны составы «Пари Сен-Жермен» и миланского «Интера» на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2025 года.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Лаутаро.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее болельщики «ПСЖ» и «Интера» подрались в метро перед финалом Лиги чемпионов.