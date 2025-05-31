Хабиб назвал команду, за которую будет болеть в финале Лиги чемпионов

Экс-чемпион UFC Нурмагомедов будет болеть в финале Лиги чемпионов за «ПСЖ»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что в финале Лиги чемпионов между миланским «Интером» и французским «ПСЖ» будет болеть за парижский клуб. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в соцсетях.

«Сегодня с «ПСЖ», — заявил Нурмагомедов.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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