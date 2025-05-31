Карпин объяснил смысл работы тренера

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «КП Спорт» заявил, что не считает своим долгом выигрывать трофеи.

По его словам, ему странно слышать претензии о невыигранных трофеях во время работы в «Ростове».

«Мне бы хотелось выигрывать титулы? Да, как любому тренеру. Я хочу выиграть каждую игру? Да, хочу. Но обязан ли «Ростов» выигрывать титулы? Кто мне скажет «да»? По мне, работа тренера – это не титулы», — заявил Карпин.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских ассоциаций отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

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