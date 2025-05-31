Дзюба рассказал, каким будет тренером

Дзюба заявил, что будет фестивальным тренером

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что будет вести себя в роли тренера солидно. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зовите меня фестивальщик. Хотелось бы профессионально пошуметь – в костюмчике по бровочке, типа разбираешься в футболе», — сказал Дзюба.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ, опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

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