В России назвали страну, наиболее мешающую возвращению на международные турниры

В РФС назвали Украину страной, наиболее мешающей возвращению на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью РИА Новости заявил, что Украина активнее всего препятствует возвращению национальных команд к участию в международных турнирах.

«Наиболее активно против нашего возвращения выступает Украина. Какой-то особой динамики в изменении позиции европейских стран нет. Против — немного», — заявил Митрофанов.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

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