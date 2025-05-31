18-летняя Андреева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга Андреева обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Соперницей Андреевой за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» может стать бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина. В третьем круге Касаткина играет с Паулой Бадосой.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андреева одолела американку на «Ролан Гаррос».