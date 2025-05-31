Навстречу Касаткиной: Мирра Андреева играет с Путинцевой из Казахстана на «Ролан Гаррос». LIVE

Шикарный розыгрыш от обеих, в котором все решил идеальный укороченный россиянки слева — 40:15.
Напряженный матч, но в первом сете Андреева владела инициативой и была чуть получше. Итог закономерен — 1-0.
Андреева ответила укороченным на укороченный, но Путинцева догнала и послала мяч в противоход — больше.
Андреева агрессивно приняла вторую подачу, атаковала, и Юлия не попала по длине — меньше, сетбол на приеме у россиянки!
Андреева вышла на подачу, не подала первым мячом, но дождалась ошибки соперницы в розыгрыше — 15:0.
Путинцева прочитала укороченный Андреевой, догнала, оказалась в выгодном положении у сетки, но в итоге Мирра шикарно попала по линии — ровно!
Шикарный розыгрыш для обеих, но Андреева успела на укороченный и забила на вылет — меньше, брейк-пойнт.
Снова не справилась Андреева с высоким отскоком, пустив бэкхенд мимо, хотя планировала виннерс — 40:15.
Глубоко приняла Путинцева, завязался розыгрыш, Юлия укоротила, Мирра догнала, но представительница Казахстана попала в заднюю линию обводящей свечкой! Меньше — брейк-пойнт.
Это первая встреча теннисисток друг с другом. Андреева занимает шестую строчку в мировом рейтинге, Путинцева — 31-я.