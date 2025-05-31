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Спорт

Навстречу Касаткиной: Мирра Андреева играет с Путинцевой из Казахстана на «Ролан Гаррос». LIVE

«Ролан Гаррос». Третий круг. Андреева (Россия) — Путинцева (Казахстан). ОНЛАЙН
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Denis Balibouse/Reuters
В матче третьего круга «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде шестая сеяная россиянка Мирра Андреева встречается с представляющей Казахстан Юлией Путинцевой, 32-й ракеткой соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:26

Очко с подачи — 40:15.

13:25

Двойная ошибка — 30:15.

13:25

Не приняла Путинцева вторую подачу — 30:0.

13:24

Отменный укороченный Мирры — 15:0.

13:24

И россиянка обвела вышедшую к сетке соперницу — 5:1! Андреева выходит подавать на матч!

13:24

Первый в гейме брейк-пойнт у Мирры — меньше.

13:23

Обменялись выигранными мячами — 40:40.

13:22

Андреева не попала в атаке — 30:30.

13:21

А теперь очко с подачи — 15:30.

13:21

Еще очко с приема — 0:30.

13:20

Агрессивный прием Андреевой, и Путинцева немного не попала по ширине — 0:15.

13:18

Дожала Мирра соперницу у сетки — 4:1.

13:17

Нет приема — больше.

13:16

Путинцева атаковала со второй подачи и дожала — 40:40.

13:16

Не справилась Андреева с атаками Путинцевой — 40:30.

13:15

Шикарный розыгрыш от обеих, в котором все решил идеальный укороченный россиянки слева — 40:15.

13:14

Мирра вошла в корт с подачи и забила от сетки — 30:15.

13:14

Очко с подачи — 15:15.

13:14

Агрессивное начало гейма от Путинцевой — 0:15.

13:13

И шикарный прием россиянки завершил гейм — 3:1, Андреева и во второй партии повела с брейком!

13:13

Отквитала Юлия один атакующей комбинацией — 30:40, есть второй.

13:12

А здесь классный удар на вылет от россиянки — 15:40, двойной брейк-пойнт.

13:12

Ошиблась Мирра — 15:30.

13:11

С двух выигранных розыгрышей начала Андреева подачу Путинцевой — 0:30.

13:09

Довольно уверенно провела Мирра свой гейм, отдав сопернице лишь один розыгрыш — 2:1.

13:06

Возобновилась игра, и Путинцева легко взяла два мяча на своей подаче — 1:1.

12:59

Пошел дождь. Небольшая пауза, пока не закроют крышу!

12:58

Классно била Путинцева, но чуть не повезло — 40:40.

12:57

Андреева успела к укороченному и обвела — 40:30.

12:56

Два розыгрыша за Путинцевой подряд — 40:15.

12:56

Обменялись очками на подаче Юлии — 15:15.

12:54

В сетку пробила Путинцева — гейм за Миррой. 1:0.

12:53

Ошиблась Путинцева — 40:30.

12:52

На подаче Андреевой в начале второй партии сразу завязалась борьба — 30:30.

12:48

Напряженный матч, но в первом сете Андреева владела инициативой и была чуть получше. Итог закономерен — 1-0.

12:48

И еще очко за Миррой — 6:3! Первый сет окончен!

12:47

Прием второй подачи укороченным на вылет от Андреевой! Меньше — сетбол!

12:46

Путинцева была в атаке, но резаным с хафкорта попала в коридор — ровно.

12:46

Андреева ответила укороченным на укороченный, но Путинцева догнала и послала мяч в противоход — больше.

12:45

Прием на вылет — ровно.

12:45

Виннерс с бэкхенда от Путинцевой после приема Мирры — больше.

12:44

Не попала Мирра в итоге в долгом обмене ударами — 40:40.

12:43

Андреева агрессивно приняла вторую подачу, атаковала, и Юлия не попала по длине — меньше, сетбол на приеме у россиянки!

12:43

Андреева успела к укороченному, и Юлия не справилась с ответом — 40:40.

12:42

Не тронула Путинцева мяч, находясь в хафкорте, а он уверенно попал — 40:30.

12:42

В сетку пробила россиянка в жестком обмене ударами — 40:15.

12:41

Аут у казахстанки по длине после острого приема Мирры — 30:15.

12:41

Еще один хороший розыгрыш от Путинцевой — 30:0.

12:40

Пошла Путинцева к сетке с подачи, и в итоге россиянка не перебросила сетку — 15:0.

12:39

Все прошло у Мирры в атаке, а Юлия в итоге пробила слишком длинно — 5:3.

12:39

А вот и шикарный укороченный от россиянки — 40:0.

12:39

Аут по длине с приема — 30:0.

12:38

Андреева вышла на подачу, не подала первым мячом, но дождалась ошибки соперницы в розыгрыше — 15:0.

12:36

Андреева вышла к сетке и в итоге закрыла ее смэшем — 4:3, Мирра снова повела с брейком.

12:36

Шикарно сыграла Андреева, успев к не самому идеальному укороченному — 30:40, брейк-пойнт.

12:36

Очко с подачи — 30:30.

12:35

Андреева успела к укороченному, но не допрыгнула до свечки — 15:30.

12:34

Резкий прием россиянки на второй подаче, и Путинцева не перебросила сетку в ответ — 0:30.

12:34

Укоротила Путинцева в розыгрыше, но не перекинула сетку — 0:15.

12:33

И снова аут по длине с приема — 3:3.

12:32

Аут по длине с приема — больше.

12:32

После резкого приема соперницы россиянка сорвала бэкхенд — 40:40.

12:31

Аут по длине у Путинцевой в розыгрыше — 40:30.

12:31

Двойная ошибка — 30:30.

12:31

Глубокий удар Мирры с лета прошел — 30:15.

12:30

Обменялись выигранными мячами на подаче Андреевой — 15:15.

12:27

Андреева атаковала, но пробила в аут по длине — 2:3.

12:27

Прием в сетку — больше.

12:26

Путинцева прочитала укороченный Андреевой, догнала, оказалась в выгодном положении у сетки, но в итоге Мирра шикарно попала по линии — ровно!

12:25

Невынужденная ошибка от Андреевой — больше.

12:25

Очередной укороченный принес очко Путинцевой — ровно.

12:24

Шикарный розыгрыш для обеих, но Андреева успела на укороченный и забила на вылет — меньше, брейк-пойнт.

12:23

И еще одна ошибка Путинцевой, уже в розыгрыше — 40:40.

12:22

Двойная ошибка — 40:30.

12:22

Снова не справилась Андреева с высоким отскоком, пустив бэкхенд мимо, хотя планировала виннерс — 40:15.

12:21

Шикарный укороченный Путинцевой — 30:15.

12:21

Обменялись выигранными мячами на подаче Путинцевой — 15:15.

12:20

И двойная ошибка Андреевой на брейк-пойнте завершила гейм — 2:2.

12:19

Глубоко приняла Путинцева, завязался розыгрыш, Юлия укоротила, Мирра догнала, но представительница Казахстана попала в заднюю линию обводящей свечкой! Меньше — брейк-пойнт.

12:18

Активная игра Путинцевой привела к ошибке россиянки — 40:40.

12:18

Очко с подачи — 40:30.

12:18

Двойная ошибка Андреевой — 30:30.

12:17

Ошиблась Юлия резаным ударом в активном розыгрыше — 30:15.

12:17

Путинцева выиграла первое очко на подаче Мирры, но та тут же отыгралась — 15:15.

12:14

Ого! Прием на вылет в самый угол корта — 2:1, Андреева повела с брейком!

12:13

Правильно играла Путинцева, но не попала — 0:40, тройной брейк-пойнт!

12:13

И еще один мяч за Миррой — 0:30.

12:12

Не справилась Путинцева в розыгрыше с хлестким форхендом россиянки — 0:15.

12:11

И ударом по линии на вылет с бэкхенда Мирра завершила гейм — 1:1.

12:11

Андреева тоже быстро разбирается на своей подаче — 40:0.

12:10

Классно сыграла Андреева на своей подаче после приема соперницы. На вылет по линии — 15:0.

12:09

И прием Андреевой в аут по ширине завершил гейм — 0:1.

12:09

Отличный удар от Юлии в противоход — 40:0.

12:09

Мирра не попала бэкхендом по ширине — 30:0.

12:08

Путинцева вышла на подачу и сразу же взяла очко с ошибки Андреевой — 15:0.

12:07

Завершается разминка. Скоро начнется матч.

12:05

Это первая встреча теннисисток друг с другом. Андреева занимает шестую строчку в мировом рейтинге, Путинцева — 31-я.

12:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего круга «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде встречаются россиянка Мирра Андреева, посеянная под шестым номером, и представляющая Казахстан Юлия Путинцева, 32-я ракетка соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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