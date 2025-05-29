18-летняя Андреева одолела американку на «Ролан Гаррос»

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос», один из турниров серии Большого шлема).

В матче второго круга российская спортсменка одолела представительницу США Эшлин Крюгер. Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4.

Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Крюгер ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем раунде российская теннисистка сразится с победительницей противостояния между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее россиянка проиграла украинке в матче «Ролан Гаррос».