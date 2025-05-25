Во Франции рассказали, сможет ли Сафонов сыграть в финале Лиги чемпионов

Журналист Эрман считает, что Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов за «ПСЖ»

Французский журналист L'Equipe из Парижа и обозреватель «ПСЖ» Арно Эрман заявил, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не сыграет в финале Лиги чемпионов против миланского «Интера», передает Sport24.

«В финале Лиги чемпионов он точно будет сидеть на скамейке. Матвей сможет сыграть в этом матче, только если Доннарумма заболеет или получит травму», — сказал Эрман.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Ранее Сафонов стал обладателем Кубка Франции.