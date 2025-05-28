Cтало известно, кто споет гимн на финале Кубка России

На церемонии открытия Суперфинала Кубка России, где «Ростов» сыграет против московского ЦСКА, национальный гимн исполнил народная артистка Лариса Долина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также перед игрой будет представлен гимн Кубка России, который написал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев.



Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что «Ростов» может лишиться форварда.