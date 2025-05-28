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Cтало известно, кто споет гимн на финале Кубка России

Лариса Долина исполнит гимн на финале Кубка России «Ростов» — ЦСКА
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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

На церемонии открытия Суперфинала Кубка России, где «Ростов» сыграет против московского ЦСКА, национальный гимн исполнил народная артистка Лариса Долина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также перед игрой будет представлен гимн Кубка России, который написал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что «Ростов» может лишиться форварда.

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Футбол. Чемпионат России
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