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«Переели»: названа причина, по которой «Зенит» не выиграл РПЛ

Экс-глава РПЛ Заварзин: многие игроки «Зенита» переели все чемпионства
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» и экс-глава Российской Премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин объяснил, по какой причине петербургский «Зенит» в год своего столетия не смог выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я думаю, что на сегодняшний день многие футболисты в «Зените», которые присутствуют, уже переели все чемпионства. Поэтому стимул, который позволил бы завоевать очередные медали, отсутствовал. Вот это все и сыграло решающую роль с футболистами «Зенита», — сказал Заварзин.

До сезона-2024/25 петербургский клуб выиграл национальное первенство шесть раз подряд.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее бразилец из «Зенита» назвал уровень чемпионата России высоким.

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