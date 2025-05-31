Экс-игрок «Зенита» обрадовался тому, что «Химки» не сыграют в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов обрадовался тому, что «Химки» не получили лицензию для участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Реакция, что «Химок» больше нет? Слава богу, дай бог, чтобы это было надолго. В чемпионате у всех поля хорошие, а там огород какой‑то. Я был в этом году на стадионе «Химок», 162 на человека на трибунах было», — сказал Радимов.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Ранее стало известно, что могут сделать «Химки» для возвращения лицензии.