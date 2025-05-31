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Российский тренер не уверен, что Овечкин будет играть в КХЛ

Тренер Плющев об Овечкине: не факт, что мы увидим его в КХЛ
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Nick Wass/AP

Российский тренер Владимир Плющев не уверен в том, что Александр Овечкин будет играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает РИА Новости.

«Не факт, что мы увидим его в КХЛ, потому что он будет принимать решение по истечении следующего сезона. А хоккей игра контактная, поэтому предвосхищать события я не берусь», — сказал Плющев.

29 мая появилась информация о том, что «Вашингтон» разослал владельцам клубных абонементов письмо, в котором сообщалось, что сезон-2025/2026 будет для россиянина последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). После этого журналистка Сэмми Силбер, которая освещает матчи «Вашингтона», заявила, что клуб не отправлял подобных писем. Позднее и сам клуб выступил с опровержением этой информации.

Ранее жена Овечкина заявила, что хоккеист отыграет сезон в НХЛ и вернется жить в Россию.

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