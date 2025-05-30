Овечкин вернется в Россию после завершения контракта с «Вашингтоном»

Жена Овечкина заявила, что он отыграет сезон в НХЛ и вернется жить в Россию

Анастасия Шубская, супруга российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, подтвердила, что сезон-2025/26 станет для хоккеиста последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ее слова приводит aif.ru.

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России, да», — заявила она.

29 мая появилась информация о том, что «Вашингтон» разослал владельцам клубных абонементов письмо, в котором сообщалось, что сезон-2025/2026 будет для россиянина последним в лиге. После этого журналистка Сэмми Силбер, которая освещает матчи «Вашингтона», заявила, что клуб не отправлял подобных писем. Позднее и сам клуб выступил с опровержением этой информации.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкину предсказали трудности в России.