В «Вашингтоне» опровергли новость о том, что Овечкин завершит карьеру

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» опроверг новость о том, что Александр Овечкин завершит карьеру после сезона-2025/26, передает «Советский спорт».

29 мая появилась информация о том, что «Вашингтон» разослал владельцам клубных абонементов письмо, в котором сообщалось, что сезон-2025/2026 будет для россиянина последним в лиге.

Журналистка Сэмми Силбер, которая освещает матчи «Вашингтона», заявила, что клуб не отправлял подобных писем.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее в Госдуме заявили, что Овечкин может поменять мнение чиновников о пиве на стадионах.