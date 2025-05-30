Россияне назвали «ПСЖ» фаворитом финала Лиги чемпионов УЕФА

Более половины (57%) россиян выразили уверенность, что в финале Лиги чемпионов УЕФА победу одержит «ПСЖ». Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Чемпионата» и Okko, проведенного в преддверии финала международного турнира.

Опрос проходил на спортивном портале с 20 по 27 мая. В нем поучаствовало около 25 тыс. интернет-пользователей. Он показал, что 43% респондентов считают фаворитом «Интер».

Отмечается, что интерес к Лиге чемпионов остается стабильно высоким: 73% участников опроса заявили, что регулярно следят за турниром. Матчи Лиги чемпионов доступны эксклюзивно на платформе Okko.

Кроме того, большинство респондентов (77%) уверены, что российские клубы пока не готовы конкурировать с европейскими командами. Лишь 15% считают, что отечественные клубы могли бы побороться за трофей, а 8% затруднились ответить.

Согласно исследованию, Лига чемпионов стала лучшим клубным турниром мира: за нее проголосовали 46% участников опроса. Английская Премьер-лига заняла второе место с 30%, Лига 1 — третье с 10%, Ла Лига набрала 8%. Остальные турниры получили менее 7% голосов.

Также в ходе опроса стало известно, что среди игроков текущего розыгрыша Лиги чемпионов наибольшую популярность завоевали футболисты «Барселоны». Ламин Ямаль получил 35% голосов, Рафинья — 22%. Из представителей финалистов наиболее выделяется Усман Дембеле («ПСЖ», 20%), за ним следуют Лаутаро Мартинес («Интер», 11%) и Дензел Думфрис («Интер», 7%).

Исследование также показало, что 54% болельщиков предпочитают смотреть матчи на большом экране телевизора. Каждый четвертый (25%) использует все доступные устройства для просмотра, 12% выбирают ноутбуки или ПК, а 6% смотрят матчи на мобильных устройствах. В барах и пабах предпочитают наблюдать за играми 3% респондентов.

Напомним, финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» состоится 31 мая 2025 года и будет доступен эксклюзивно в Okko.