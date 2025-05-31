Семин заявил, что вратарь «ПСЖ» Доннарумма сильнее Сафонова

Тренер Семин о Сафонове: ему еще далеко до звезд

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в эфире Okko Спорт посоветовал голкиперу французского «ПСЖ» Матвею Сафонову не искать новый клуб.

«От добра не надо искать добра. У него все хорошо, его хорошо приняли в команде, ему дают определенное количество матчей. Но Доннарумма сильней. Матвею еще далеко до звезд», — сказал Семин.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

Ранее во Франции рассказали, сможет ли Сафонов сыграть в финале Лиги чемпионов.