Двукратный финалист Кубка Дэвиса рассказал, как теперь относится к Касаткиной

Двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шумихе вокруг сменившей российское на австралийское гражданство Дарьи Касаткиной и давлении на нее из-за выступления под флагом другой страны.

«Даже не задумываюсь о шумихе вокруг Касаткиной, не слежу за ней сейчас. Но все профессионалы, привычные к таким ситуациям. У девушек очень многое решает психология – насколько кто комфортно себя чувствует», — отметил Ольховский.

Дарья Касаткина, 17-я ракетка соревнований, в матче третьего круга «Ролан Гаррос» сыграет с испанкой Паолой Бадосой, посеянной на турнире под десятым номером. Победительница этой встречи сразится в четвертом круге с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой или с 32-й сеяной Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан.

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