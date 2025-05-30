На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Бывший главный тренер «Химок» рассказал, кого жалко из-за расформирования клуба

Тренер Юран: в расформировании «Химок» обидно за персонал и молодых игроков
close
Alexander Chernykh/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне тренер Сергей Юран, ранее возглавлявший «Химки», выразил сожаление о невыдаче лицензии подмосковному клубу от Российского футбольного союза на выступление в РПЛ.

«Не буду скрывать, расстроен. Для меня такие вещи печальны — пострадают административный персонал, футболисты. Обидно, что академия будет расформирована — мальчишки занимаются, а не на улице находятся. Для детей концентрация на спорте важна, даже если они не станут профессиональными игроками», — приводит слова Юрана Legalbet.

Специалист отметил, что в прежние годы от Московской области в элитном дивизионе отечественного футбола было две команды – раменский «Сатурн» и «Химки». Теперь же во втором по возможностям после Москвы регионе вообще не останется команд высокого уровня. Юран считает, что в РФС должны более серьезно подходить к вопросу контроля за клубами, которые борются за попадание в Премьер-лигу, чтобы в дальнейшем исключить подобные истории с расформированием команд. «Химки» заняли 12-е место в РПЛ в текущем сезоне и сохранили прописку в элитном дивизионе по спортивному принципу, однако прекращают существование, не получив лицензии от комиссии РФС.

Ранее появилась информация, что матч России и Уругвая находится под угрозой срыва.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами