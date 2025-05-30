Бывший главный тренер «Химок» рассказал, кого жалко из-за расформирования клуба

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне тренер Сергей Юран, ранее возглавлявший «Химки», выразил сожаление о невыдаче лицензии подмосковному клубу от Российского футбольного союза на выступление в РПЛ.

«Не буду скрывать, расстроен. Для меня такие вещи печальны — пострадают административный персонал, футболисты. Обидно, что академия будет расформирована — мальчишки занимаются, а не на улице находятся. Для детей концентрация на спорте важна, даже если они не станут профессиональными игроками», — приводит слова Юрана Legalbet.

Специалист отметил, что в прежние годы от Московской области в элитном дивизионе отечественного футбола было две команды – раменский «Сатурн» и «Химки». Теперь же во втором по возможностям после Москвы регионе вообще не останется команд высокого уровня. Юран считает, что в РФС должны более серьезно подходить к вопросу контроля за клубами, которые борются за попадание в Премьер-лигу, чтобы в дальнейшем исключить подобные истории с расформированием команд. «Химки» заняли 12-е место в РПЛ в текущем сезоне и сохранили прописку в элитном дивизионе по спортивному принципу, однако прекращают существование, не получив лицензии от комиссии РФС.

Ранее появилась информация, что матч России и Уругвая находится под угрозой срыва.