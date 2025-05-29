Матч России и Уругвая находится под угрозой срыва

Проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая может сорваться

Проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники.

В Уругвае хотят организовать выездную серию матчей в Южной Корее, а не в России, что ставит под вопрос игру с россиянами. Основной причиной для такого решения служит сложность в организации второго матча для Уругвая в России.

«В случае отказа Уругвая от поездки в Россию, РФС рассматривает возможность организации матча с другими сборными. Среди потенциальных соперников возможны Аргентина, Индонезия или одна из топовых сборных африканского континента», — указал один из источников.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Карпин объяснил невызов в сборную России игрока из США.