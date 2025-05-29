На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Матч России и Уругвая находится под угрозой срыва

Проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая может сорваться
close
Александр Вильф/РИА Новости

Проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники.

В Уругвае хотят организовать выездную серию матчей в Южной Корее, а не в России, что ставит под вопрос игру с россиянами. Основной причиной для такого решения служит сложность в организации второго матча для Уругвая в России.

«В случае отказа Уругвая от поездки в Россию, РФС рассматривает возможность организации матча с другими сборными. Среди потенциальных соперников возможны Аргентина, Индонезия или одна из топовых сборных африканского континента», — указал один из источников.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Карпин объяснил невызов в сборную России игрока из США.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами