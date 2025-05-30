Сборная России может сыграть с европейской командой

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры по товарищескому матчу сборной России с европейской национальной командой. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы будем комментировать позже, но особых подвижек по возможному матчу с европейской сборной пока нет. Мы ведем переговоры», — заявил он.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее появилась информация, что матч России и Уругвая находится под угрозой срыва.