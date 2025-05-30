Футболист ЦСКА сделал предложение актрисе Милославской на концерте Меладзе

Российский футболист московского ЦСКА Егор Ушаков сделал предложение руки и сердца актрисе Стасе Милославской. Об этом сообщает издание Super.

Ушаков сделал предложение актрисе на концерте Валерия Меладзе в Турции. Мужчина встал на колено и преподнес ей помолвочное кольцо. 30-летняя артистка ответила, что согласна стать его женой.

В апреле 2024-го появились слухи о романе актрисы с главным редактором журнала «Правила жизни». Стасю Милославскую заметили с Трифоном Бебутовым на вечеринке журнала «Москвичка». Неизвестно, когда актриса начала встречаться с Ушаковым.

Ушакову 22 года. 3 апреля 2022 года он дебютировал за основную команду ЦСКА, выйдя на замену в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» (2:2). В этом матче он заработал пенальти, который реализовал Юсуф Языджи. 9 апреля футболист впервые вышел в стартовом составе в матче против «Химок» (4:2), в котором оформил первый гол.

13 сентября 2023 футболист перешел в самарский клуб «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона 2023/24. ЦСКА досрочно прервал аренду Ушакова в клубе в апреле 2024 года. Ушаков вернулся в армейскую команду, предположительно, из-за травмы.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев рассказал о предложении, которое сделал гимнастке Дине Авериной.