РФС не давал Карпину разрешения на работу в «Динамо»

В РФС заявили, что не давали Карпину согласие на работу в «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) не давал главному тренеру сборной России Валерию Карпину разрешения на совмещение постов и работу на аналогичной должности в московском «Динамо». Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии для Sport24.

»[Карпин] не спрашивал. Мы разрешения не давали. Такое количество сослагательных наклонений… Никто не спрашивал, РФС добро не давал», — заявил он.

26 мая футбольный менеджер и агент Тимур Гурцкая заявил, что РФС дал добро Карпину на совмещение должностей в сборной и клубе.

27 мая журналист Иван Карпов сообщил, что официально 55-летний специалист вступит в должность тренера бело-голубых после 10 июня, когда завершится летний учебно-тренировочный сбор национальной команды. При этом договор между «Динамо» и Карпиным будет подписан до этой даты.

Некоторое время Карпин совмещал тренерство в национальной команде и «Ростове», однако из ростовского клуба он был уволен по ходу прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Первая информация о его назначении в «Динамо» появилась в середине мая.

Ранее «Динамо» раскритиковали за увольнение Марцела Лички.