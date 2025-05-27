«Эта глава окончена»: Роналду о последнем матче сезона за «Аль-Наср»

Португальский футболист Криштиану Роналду намекнул на уход из саудовского «Аль-Насра», передает «Советский спорт» со ссылкой на соцсети футболиста.

«Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем», — написал Роналду.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

Ранее Роналду забил 800-й мяч на клубном уровне.